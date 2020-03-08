义大利总理签封城令抗疫 米兰威尼斯隔离至4月初

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义大利封城抗疫 米兰威尼斯隔离至4月初（中央社罗马8日法新电）义大利北部武汉肺炎疫情恶化，总理孔蒂今天凌晨表示，国家正面临紧急状态，他已签署紧急法令，从今天开始封锁金融中心米兰和观光胜地威尼斯等地，实施隔离措施至少到4月3日。

孔蒂（Giuseppe Conte）签署紧急法令，封锁米兰与若干扮演义大利经济火车头角色的工业区，严格管制严重疫区的人员进出，在中国以外地区执行最雷厉风行的抗疫措施。封城范围涵盖帕玛（Parma）与里米尼（Rimini）等城市。

孔蒂在凌晨2时召开记者会，宣布这项法令。他表示：「我们正面临紧急状态，国家紧急状态。」

根据这项法令，葬礼与文化活动都在禁止之列，并且规定人与人之间须保持一公尺以上的距离，包括在运动会、酒吧与超市等场合。

武汉肺炎肆虐全球，义大利成了欧洲疫情最严重的国家，疫情持续扩散不仅重创这个欧陆最脆弱的经济体之一，学校也纷纷宣布停课。

根据义大利当局与世界卫生组织（WHO）统计，义大利武汉肺炎确诊病例在一周之内翻了一倍以上，由4日的约2500起增至7日的5800多例；死亡病例则由36起增至233起。（译者：纪锦玲/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP