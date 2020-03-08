保加利亚失守 首传两起武汉肺炎确诊病例

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（法新社索菲亚8日电） 保加利亚卫生当局今早表示，两名保加利亚公民对武汉肺炎病毒检测呈阳性反应。这是保加利亚首次发现武汉肺炎感染病例。

国家卫生主管孔契夫（Angel Kunchev）表示，两名确诊患者最近都未曾旅行，也不曾接触刚从疫区返国的人。

国家传染暨寄生虫疾病中心（National Centre of Infectious and Parasitic Diseases）主任康塔吉也夫（Todor Kantardzhiev）在昨晚记者会中告诉媒体，两人采检结果呈阳性反应，其中一人是来自北部城镇普利文（Pleven）的27岁男性，另一名是来自中部城镇加布罗沃（Gabrovo）的75岁女性。

两人几天前因严重呼吸道问题送医，当局采取预防性措施进行检测，结果呈阳性反应。目前两人情况已有好转，也将连夜进一步检测，以确认最后结果。

主管机关表示，已经追踪曾与两名患者有过接触的人，并且着手检测，总数约有40人，以追踪可能的传染源头。

法新社报导，保加利亚是欧洲最后几个感染武汉肺炎的国家之一。卫生当局本周稍早警告，境内目前正在对抗流感，医院早已人满为患；此一情况可能影响武汉肺炎的抗疫准备。（译者：纪锦玲/核稿：严思祺）

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