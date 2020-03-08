华府爆首例确诊 川普拒因疫情暂停造势活动

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（法新社美国棕榈滩8日电） 美国总统川普7日暗示，尽管美国境内武汉肺炎确诊病例数激增，他仍无意停办竞选造势活动。此外，美国也宣布，首都华盛顿特区爆发首起确诊病例。

川普在他位于佛罗里达州南部棕榈滩的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）接受记者访问时，以挑衅语气谈论武汉肺炎（2019年冠状病毒疾病，COVID-19）疫情。川普当时正在海湖俱乐部接待巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）。

川普被问及他的「让美国继续伟大」（Keep America Great）竞选活动是否会继续举办时回应：「我们会有庞大的造势活动，我们做得非常好，我们在那件事（竞选活动）上做得很棒。」

与此同时，美国卫生当局宣布，华盛顿特区（Washington D.C.）出现首起武汉肺炎确诊病例，患者为50多岁华府居民，没有国际旅游史，也未与任何已知确诊患者有密切接触。

被问及是否担心疫情已扩散至距白宫不到几公里处，川普回应：「不，我完全不担心。」

美国境内武汉肺炎确诊数目前已突破400例，其中包含19起死亡病例，绝大多数病例都出现在西岸华盛顿州。（译者：李宛谕/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP