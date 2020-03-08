武汉肺炎疫情来袭 教宗运用科技避免人潮聚集

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（法新社梵蒂冈7日电） 罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）决定，鉴于义大利2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情升温，他将于8日透过网路直播的方式主持主日三钟经。

83岁的方济各打破数世纪以来的传统，运用科技以免信徒涌进圣伯多禄广场（Saint Peter's Square）聆听三钟经（Angelus Prayer）。

教廷公告表示：「教宗3月8日的三钟经祈祷活动，将于宗座大楼图书馆举行」，而非在宗座大楼书房窗口带领广场上的信众。公告表示：「3月11日的例行周三接见活动也将以同样的方法进行。」

一名梵蒂冈职员6日确诊罹患武汉肺炎，是这个义大利罗马西北角高地内陆城邦国家的首起病例。

义大利是欧洲武汉肺炎疫情最严重的国家，截至今天有233人死亡，5883起确诊病例，大多集中在义国北部。

义大利武汉肺炎死亡率相对高，达3.96%，这可能与当地人口相对高龄化有关。

义大利武汉肺炎死亡病例多为8、90岁长者；相较之下，亚洲的韩国病例虽然比较多，死亡率却只有0.68%。（译者：蔡佳敏/核稿：严思祺）

© 2020 AFP