至尊公主号困旧金山外海 乘客焦虑不安

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（法新社洛杉矶7日电） 豪华邮轮「至尊公主号」停泊在美国加州旧金山外海接受武汉肺炎检疫，船上许多乘客今天表达内心不安情绪，还有一名癌症患者担心来不及回家展开预计9日开始的化疗疗程。

受困至尊公主号（Grand Princess）的60岁乘客柯斯托（Kari Kolstoe）表示：「如果我没有2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎），状况必须尽快确定，而不是继续拖下去。日复一日争执该做什么、程序是什么，我的癌细胞都在扩大。」

她和丈夫保罗（Paul）计划这趟旅程近两年时间，尽管18个月前确诊罹癌，在缜密考虑下仍按计画搭邮轮畅游夏威夷。

当夫妻俩本月4日从舱房门缝中收到船只须停泊检疫的通知时，她说：「脑海第一个念头是，老天，我们赶不回去了。」

负责统筹全美防疫工作的副总统彭斯（Mike Pence ）昨天在记者会上表示，目前船上有46人受检，21人呈阳性反应，24人阴性，1人结果无法判读。而21起确诊病例中，19人为船组员，2人为乘客。

彭斯今天没有指出至尊公主号何时会靠岸，只说时间点会落在周末。彭斯并表示，所有3533名乘客和船组员都必须接受采检，若有必要将进行隔离。

武汉肺炎蔓延全美30州，造成至少19人死亡，超过400人确诊，且每天都新增10多起病例。

至尊公主号2月11日从旧金山出发前往墨西哥，21日邮轮返回旧金山，之后展开新的旅程前往夏威夷；一位71岁男性乘客从至尊公主号旧金山往返墨西哥的旅程返家后，于3月4日病逝，成为加州武汉肺炎死亡首例。至尊公主号于是提前返回母港旧金山，5日起困在旧金山外海。

公主游轮公司（Princess Cruises）执行长史瓦（Jan Swartz）表示，公司正等待联邦政府、州政府和地方官员的决定，看至尊公主号今天能否结束14天的夏威夷行程，停靠旧金山。他说：「我们优先要务是让宾客和船组员尽快下船。」

63岁乘客莱特（Carolyn Wright）告诉法新社，船上似乎没有人恐慌，但担心和挫折情绪有愈来愈高。

她说，与她同行的友人有慢性阻塞性肺病（COPD），因此「十分担心武汉肺炎病毒」。她说：「目前我们情况都好，希望能一直保持下去。」

她说，最糟糕的部分在于得不到任何讯息，「都3天了，我们至少应该有个时间表」。

© 2020 AFP