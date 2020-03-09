义大利封城抗武汉肺炎 拉斐尔逝世500周年大展喊卡

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（法新社米兰8日电） 义大利总理孔蒂签署紧急封城令，估计影响1600万人，阳光照在米兰宛如荒漠般的广场，水都威尼斯的贡多拉船也空无一人，博物馆大门紧闭，拉斐尔逝世500周年大展也成了受害者。

义大利筹划多年的拉斐尔逝世500周年纪念大展，4日在罗马奎里纳雷宫（Scuderie del Quirinale）博物馆华丽登场，展出200件文艺复兴画家兼建筑师拉斐尔的绘画、手稿及其他作品真迹，展期原定至6月2日。

奎里纳雷宫今天在网站宣布，拉斐尔逝世500周年纪念大展将暂时喊卡，待有关当局进一步通知，博物馆将从明天开始联系已经购票的访客。

2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）肆虐义大利全国累计7375例确诊、366人不治，当局下令封锁金融之都米兰和观光胜地威尼斯至4月3日。

封城期间，区域内的博物馆和其他文化机构皆不得开放，以避免群聚活动，降低接触感染的风险。除了奎里纳雷宫，梵蒂冈博物馆和乌菲齐美术馆（Uffizi Gallery）都受到影响。

这些博物馆可望于4月4日重新开放，政府也可能另外颁布政令，延长封城期限。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP