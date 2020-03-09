义大利封城抗疫 米兰广场如荒漠威尼斯贡多拉空无一人

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（法新社米兰8日电） 义大利总理孔蒂签署紧急封城令，估计影响1600万人，阳光照在米兰宛如荒漠般的广场，水都威尼斯的贡多拉船也空无一人，博物馆大门紧闭，拉斐尔逝世500周年大展也成了受害者。

为遏止疫情持续升级，富庶的伦巴底大区和另外4区的14省都被纳入隔离红区，未经许可不得出入，估计影响多达1600万人，即全国人口的1/4。义大利内政部说，逃离者恐被处至少3个月徒刑或206欧元（约新台币7180元）罚款。

住在米兰的60多岁心理分析师安提努齐（Pina Antinucci）说，她饱受恶梦惊扰，还说当局「引发焦虑，导致人心惶惶」。

从事演员工作的34岁居民托塞提（Vincenzo Tosetti）告诉法新社，很多他认识的人都逃走了，大多都是离开米兰。

「这将考验义大利人表现负责任行为的能力，但我不得不说，直到现在，他们都失败了。许多人大举外移。」

一名49岁的威尼斯居民说，「你能感受到空气中弥漫着焦虑的气氛」，这里实际上也没半个游客，对这座城市来说是「一记重击」。

他说：「这座城市先是受到破纪录洪水重创，现在又遇到这种事。威尼斯现在非常脆弱。」（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP