国际妇女节全球示威 智利秘鲁诉求堕胎合法化

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（法新社圣地牙哥8日电） 全球各地数十万人在国际妇女节这天纷纷走上街头，不过由于武汉肺炎疫情严峻，亚洲地区许多相关活动都遭到取消，南美洲国家示威民众则诉求堕胎合法化及改善女性待遇。

南美洲国家智利出现大规模集会活动，当局表示，妇女节这天有多达15万名抗议民众聚集在首都圣地牙哥（Santiago）。

抗议期间爆发短暂冲突，警方动用催泪瓦斯和水炮阻止部分抗议民众朝总统府方向前进。

许多抗议女性配戴象徵赞成堕胎选择权的绿色头巾，或反杀害女性集会所使用的紫色围巾。

对女性施以暴力的风气长久来根深蒂固存在墨西哥社会中，墨国日前发生一连串女性遭杀害案件，首都墨西哥市（Mexico City）年度妇女节游行活动今天涌现空前人潮。

秘鲁首都利马（Lima）也有女性走上街头示威，呼吁堕胎合法化、改善工作条件，并终结暴力对待女性的行为。

最早爆发武汉肺炎的中国方面，官媒中央电视台强调抗疫最前线女性医疗工作者的贡献。

印度一场女子马拉松赛也因为担心疫情扩散，被迫延期。

武汉肺炎确诊突破7000例的韩国方面，许多妇女节相关活动遭到取消。韩国是中国以外疫情最严峻的国家。（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP