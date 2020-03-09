川普自满抗疫工作协调完美 同党同志不埋单

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（法新社洛杉矶8日电） 美国武汉肺炎确诊病例今天飙破500例，包括新增2例死亡，总统川普仍肯定自家政府对疫情的因应做出「完美协调」，但一名共和党籍州长显然不这么认为。

遭外界指控针对疫情散播不实讯息的川普今早推文，谴责媒体试图让政府「看起来很糟」。

川普推文写道：「我们白宫对冠状病毒的防治有完美的协调及微调计画。」

「我们老早就关闭部分地区的边境，真是老天赐福。副总统做得很好。假新闻媒体正竭尽所能让我们看起来很糟。可怜哪！」

但共和党籍马里兰州州长霍根（Larry Hogan）批评川普针对疫情所发出的讯息，向国家广播公司（NBC）表示：「总统并没有以我会用的方式来沟通，也没有以我可能希望的方式来沟通。」

川普对病毒发表的公开言论一再抵触政府专家的建议，遭到外界强烈抨击。

川普淡化疫情构成的威胁，声称病例数「显着降低，而非提升」、并且做出「疫苗很快会推出」的假承诺，还在没有证据的情况下，称官方对于死亡率的数据是「错的」。

部分流行病学家谴责白宫对政治论述的关心多过国内疫情防备工作。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2020 AFP