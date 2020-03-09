武汉肺炎忧虑 多国暂关北韩使馆撤离人员

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（法新社首尔9日电） 北韩日前解除数星期来因武汉肺炎隐忧而实施的严格隔离措施后，多国的驻北韩使馆今天起暂时关闭，多位外交官已搭机撤离。

今天展开撤离人员行动之前，就有报导说会安排专机接外交官员等其他外籍人士离开平壤，前往俄罗斯海参崴（Vladivostok）。

英国驻北韩大使库克斯（Colin Crooks）推文说：「今天早上哀伤的跟德国、法国同事道别，这两国使馆将暂时关闭。」但他说，英国驻北韩大使馆将维持开放。

海参崴机场网站资料显示，从平壤起飞的高丽航空JS 271号班机已于当地时间上午10时49分落地。目前尚不清楚机上有多少位外交官员，但先前报导指出，撤离人数约60位。

2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）蔓延全球超过100个国家及地区，造成约3800人死亡，逾10万人感染。北韩没有通报任何确诊病例，但实施多项严格措施，包括关闭边界以及隔离数千名人员。

北韩实施的措施也涉及数百名境内外籍人士，包括外交官，导致他们等于被封锁在自己的处所之中。

俄罗斯驻北韩大使马歇各罗（Alexander Matsegora）形容情况「重挫士气」。

限制措施实施一个多月后，上星期终于解除，超过200位外籍人士获准离开处所。瑞典驻北韩大使柏格斯川（Joachim Bergstrom）在推特上传一张在平壤市中心的自拍照，并写说：「站在金日成广场从没让我这么开心过。」（译者：侯姿莹/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP