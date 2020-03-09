武汉肺炎来势汹汹 义甲闭门踢且恐停赛

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（法新社米兰8日电） 义大利甲级足球联赛（Serie A）受武汉肺炎影响，只能闭门比赛，本季剩余赛事还很可能暂停。

义甲祖文特斯（Juventus）今天在球星蓝西（Aaron Ramsey）带领下，2比0击败国际米兰重回龙头宝座。

法新社报导，当天稍早义大利体育部长史巴达佛拉（Vincenzo Spadafora）呼吁，暂停义甲本季剩余赛事。他的呼吁造成史柏（SPAL）与帕玛（Parma）之战的混乱，双方球员从场上走回休息室，比赛最终在延迟了75分钟后开踢。

尽管祖文特斯主场因为没有开放球迷进场而空荡荡，但祖文特斯在家迎战国际米兰的比赛如期进行。卫冕军祖文特斯赢球后以1分领先拉西奥（Lazio），再度要回积分榜榜首。

祖文特斯球队总监帕拉蒂奇（Fabio Paratici）告诉义大利天空体育（Sky Sports）说：「在这样的情况下踢足球，有点奇怪也有点哀伤，队球迷和球员都是悲哀的事。」

「我们昨天在空荡的球场练球，以适应今天（比赛时）这种情况，但老实说，我不觉得我们可以习惯。」但帕拉蒂奇也说，球队立场是会配合有关当局的指示。

今天晚间多家义大利媒体纷纷报导，一旦政府官员与联盟及球员代表会面达成共识后，义甲本季剩余赛事很可能暂停。

© 2020 AFP