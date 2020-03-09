武汉肺炎疫情忧虑不散且油价崩跌 亚股收盘全面重挫

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（法新社香港9日电） 武汉肺炎疫情迅速扩散，引发市场担忧全球经济会受到冲击，加上国际油价崩跌，使投资人恐慌情绪升温，亚洲股市今天收盘一片惨绿。

有鉴于全球死于2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）的人数不断增加，交易商纷纷脱手抛售风险较高的资产，转向投资黄金及日圆等避险性资产。这激励黄金价格和日圆汇率高涨，也使美国国债殖利率跌至历史低点。

虽然各国政府和中央银行陆续祭出或准备采取经济刺激措施，武汉肺炎疫情扩散仍逐渐对经济造成巨大压力，并引发各界担忧会出现全球衰退危机。

全球最大石油出口国沙乌地阿拉伯因与俄罗斯在原油减产议题上谈判破裂，决定下调官方油价至前所未见的低点，引发国际油价暴跌，全球股市也跟着重挫。

国际油价暴跌，全球石油业者受严重冲击，估计损失达数千亿美元。

Gaitame.com研究所（Gaitame.com Research Institute Ltd.）的神田拓也（Takuya Kanda）说：「国际油价暴跌，且冠状病毒疫情不断扩散，都引发各界担忧全球经济存在下行风险。」

亚洲股市今天追随欧美股市6日跌势，收盘一片惨绿。东京股市重挫5.1%。香港股市挫跌4.2%。雪梨股市暴跌7.3%。首尔股市下挫4.2%。

曼谷股市重挫8.0%。新加坡股市收跌6.0%。雅加达股市重挫6.6%。上海和台北股市收跌3.0%。马尼拉、威灵顿和吉隆坡股市也全数收黑。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

© 2020 AFP