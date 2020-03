武汉肺炎重创票房 1/2的魔法表现差强人意

广告 继续浏览后续

(法新社洛杉矶8日电) 电影业观察武汉肺炎对票房有何影响之际,皮克斯最新动画「1/2的魔法」(Onward)周末虽站上北美票房冠军,首映成绩却名列皮克斯/迪士尼最差作品之一。

根据追踪票房的北美院线联盟(Exhibitor Relations),适合阖家观赏的「1/2的魔法」6日至8日期间进帐约4000万美元,略低于先前预测。

这部片在国际市场的约2800万美元表现同样低于预期,但美国娱乐业界周刊「综艺」(Variety)点出,2019年冠状病毒疾病(COVID-19,武汉肺炎)冲击全球,中国、韩国等主要市场的戏院纷纷拉下铁门。

排名第2的是上周冠军片、环球出品的惊悚片「隐形人」(The Invisible Man),票房1520万美元。

华纳兄弟最新运动剧情片「回归之路」(The Way Back)本周上档站上第3,收入850万美元。坦承有酗酒问题的影星班艾佛列克(Ben Affleck),在片中饰演一名酒鬼,获得一个回高中母校担任篮球教练的机会。班艾佛列克表现可圈可点,获影评赞扬。

排名第4的是派拉蒙冒险喜剧片「音速小子」(Sonic the Hedgehog),有800万美元表现。第5的是「福伯」哈里逊福特(Harrison Ford)主演的20世纪福斯片「极地守护犬」(The Call of the Wild),进帐700万美元。

第6到第10的电影依序为:「艾玛」(Emma),500万美元;「绝地战警FOR LIFE」(Bad Boys for Life)310万美元;「猛禽小队:小丑女大解放」(Birds of Prey),220万美元;「好友互整电影版」(Impractical Jokers: The Movie),180万美元;「我的英雄学院剧场版:英雄新世纪」(My Hero Academia: Heroes Rising),150万美元。(译者:蔡佳敏/核稿:陈昱婷)

