美国武汉肺炎疫情蔓延 专家警告不排除封城

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（法新社洛杉矶8日电） 美国武汉肺炎疫情升温，确诊病例破500，死亡人数破20。一位高阶卫生官员今天说，可能必须考虑采取地方封城措施，并建议感染风险最大的年长族群和身体不适者别出国。

美国媒体报导，美国34州和哥伦比亚特区统计至少539起确诊病例，康乃狄克州通报首起病例；华盛顿州也新增死亡病例，全国累计死亡人数来到22人。华盛顿州、纽约州、加州和俄勒冈州相继宣布进入紧急状态，全美愈来愈多学校停课，引发停课将影响学习、增添家庭负担和社区乱象隐忧。

爱阿华州州长雷诺兹（Kim Reynolds）今天表示，州内出现3例确诊，都是最近曾到埃及搭尼罗河游船后返家发现感染，目前3人都在家隔离。他们的游船行程是2月17日到3月2日，然后3月3日返家。

美国「国家过敏与传染病研究院」（NIAID）主任佛奇（Anthony S. Fauci）今天表示，地方封城恐怕有其必要，并建议感染风险最大的年长者和有潜在健康状况的族群不要旅行，「搭机和长途旅行前必须三思，不只要三思，而且不要上邮轮」。

佛奇表示，川普政府准备好采取「一切适当行动」遏阻疫情，包括高病例数地区采取旅行限制。

佛奇告诉「福斯周日新闻」（Fox News Sunday）：「我认为不会像『没人进没人出』那样严格，但如果我们病例持续增加，尤其是社区层级，将会有我们所谓的减灾措施，尤其我们必须扩大社交距离，让民众远离人潮拥挤区域。」

© 2020 AFP