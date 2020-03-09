马绍尔防武汉肺炎入侵 祭两周旅行禁令

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（法新社马绍尔群岛首都马久罗8日电） 为防止武汉肺炎入侵，马绍尔群岛（The Marshall Islands）采取激进措施，禁止所有航空旅客入境两周。

马绍尔群岛卫生部表示，这项紧急措施今晚生效，「立即全面暂停所有航空旅客进入马绍尔群岛」，直到本月22日为止。

此外，包括中国、日本、韩国、德国、法国、西班牙等10个国家的旅客，不论是搭机或乘船，一律禁止进入马绍尔群岛，但运送食物和物资不在此限。

马绍尔群岛是由岛屿和环礁组成，大约位于澳洲和夏威夷的中间。马绍尔群岛这次也同时下令，禁止邮轮和游艇在其港口停泊。

马绍尔群岛卫生部部长尼丹瑟尔（Jack Niedenthal）表示，实施航空旅客禁令是为了在疫情可能爆发之际，让马绍尔群岛有时间建造隔离设施，并让医护人员做好准备。

他在今天告诉记者说：「我们需要更多时间准备。」

根据联合国（UN）世界旅游组织（World Tourism Organisation）最新资料，约有8万人口的马绍尔群岛，2018年约有6800名外国旅客造访。

尽管马绍尔群岛、斐济、帛琉等太平洋小型岛国目前并未出现俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例，但已感到恐慌。

马绍尔群岛上个月禁止政府官员和民选领导人出国，需要出国进行治疗的病患不受此限。

马绍尔群岛也「强烈建议」公民和居民，暂时不要出国旅行，等候进一步通知。

© 2020 AFP