MLB热身赛被速球击中 游骑兵凯尔洪下颚骨折

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（法新社洛杉矶8日电） 德州游骑兵外野手凯尔洪，今天在美国职棒大联盟春训热身赛对洛杉矶道奇一役，被对方投手时速95英里（约152公里）的速球击中右脸颊造成下颚骨折。

25岁的凯尔洪（Willie Calhoun）在比赛1局下半上场打击时，被23岁左投尤瑞亚斯（Julio Urias）投出的球击中右边嘴巴。

凯尔洪挨球吻后当场倒地，在现场接受球队防护员治疗约10分钟，之后才被载离球场。

凯尔洪并未失去意识，但被送往医院做其他的观察和治疗。

游骑兵赛后表示，电脑断层扫瞄和相关检查显示凯尔洪下颚骨折，预计9日会再做其他评估。那场比赛，游骑兵9比8击败道奇。

在MLB官网的报导中，凯尔洪的队友盖洛（Joey Gallo）说：「我为他感到难过，他什么都没说，但你知道他一定很痛。」

「这真让人难过，因为我和他真的很要好，他是我最好的朋友之一，所以当我看到这样的事发生在他身上，看到他就这样倒下，真的很让人难过，我只是试着在那里陪着他，确保他知道我们都在身边，试着要帮助他，并祈祷他会没事。」

「在事情发生后要继续比赛，实在非常困难。」

© 2020 AFP