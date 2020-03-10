义大利全国性封城 总理宣布义甲停赛

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（法新社罗马10日电） 义大利努力对抗武汉肺炎之际，总理孔蒂（Giuseppe Conte）今天宣布，该国包括顶级足球联盟义大利甲级足球联赛（Serie A）在内，所有4月3日前的体育活动将全部取消。

在义大利政府宣布这个消息之前，义甲的最后一场比赛，萨苏洛（Sassuolo）9日在雷佐艾米里亚（Reggio Emilia）进行的闭门比赛中，以3比0击败布雷西亚（Brescia）。

前锋卡普托（Francesco Caputo）为萨苏洛率先进球后，拿着一张手写的小看板向球迷喊话，上面写说：「一切都会好起来的，先待在家吧。」

几个小时后，孔蒂在宣布全国实施封城的时候，用了相同的话。

孔蒂晚间在电视宣布说：「我将签署一项法令，简单来说就是：待在家里。」

在新增97个死亡案例，让义大利因为俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病（COVID-19）而死的总人数累积达460人。

义大利现在的防疫措施包括关闭学校、大学，并暂停体育赛事。

孔蒂说：「比赛和体育活动没有理由继续。」

他补充说：「我很抱歉，但所有球迷应该注意，那就是我们不会允许体育馆被用来举办体育活动。」

这项法令准许闭门举办受国际管辖的比赛，例如欧洲足球总会（UEFA）的欧洲冠军联赛（Champions League）和欧洲联赛（Europa League）。

© 2020 AFP