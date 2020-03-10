和OPEC减产协议破局 俄油长：合作大门未关上

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（法新社莫斯科10日电） 俄罗斯能源部长诺瓦克今天表示，俄国对于未来和石油输出国家组织（OPEC）合作稳定油市，抱持开放的态度。

诺瓦克（Alexander Novak）告诉俄罗斯国家电视台（Rossiya）：「我想要说（合作的）大门没有阖上。」

他说，没有和OPEC达成扩大减产协议，「不代表我们未来不能和OPEC及非OPEC国家合作」。

诺瓦克说：「必要时我们有很多工具，其中包括减产或增产。」他还说，可能会达成新协议。

「我们已计画5月或6月召开下一次会议，以评估市场情况。」

以沙乌地阿拉伯为首的OPEC石油部长提出每日减产150万桶的建议，但因俄罗斯石油业者忧心市占率下滑，以及无法和美国页岩油业者竞争，协议破局。

沙乌地阿拉伯8日宣布过去20年来最大油价降幅，以抢夺市占率。

沙乌地阿美石油公司（Saudi Aramco）今天表示，4月1日起将提高原油供应至每日1230万桶，升高和俄罗斯之间的油价战争。

诺瓦克表示，俄国也可以迅速增产。「我们有增产的潜力，我认为短期内，我们可以增产每日20至30万桶，未来可以增产50万桶，这是在不远的将来。」

© 2020 AFP