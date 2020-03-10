国际油价反弹带动 亚股收红

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（法新社香港10日电） 全球股市昨天在国际油价暴跌，武汉肺炎疫情延烧利空夹击下，创10多年来最大跌幅。亚洲股市今天因国际油价反弹，以及市场预期政府祭出刺激经济措施等利空带动，终场收红。

全球股市昨天上演「黑色星期一」，亚股因2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情蔓延，没有降温迹象，全面重挫。美股暴跌触动熔断机制，一度暂停交易，道琼工业指数更狂泻超过2000点。

不过，前一个交易日大跌1/3，创1991年波斯湾战争以来最大跌幅的国际油价，今天一度反弹8%，让市场松了一口气，带动亚洲金融市场反弹。不过，市场人士仍对武汉肺炎疫情感到不安。

投资人转向避险资产也让美国公债殖利率降至历史低点，有恐慌指数之称的波动率指数VIX，距全球金融危机创下的历史高点仅咫尺之遥。

亚洲股市今天开低震荡走高，在能源类股收复部分失土带动下，回到平盘之上，终场收高。

日股日经指数收涨0.9%，上海股市收涨1.8%，港股恒生指数收涨1.4%。

雪梨股市收盘劲扬超过3%，新加坡、雅加达股市分别收涨1.8%和1.6%。马尼拉、台北和首尔股市也收红。

欧洲三大股市伦敦、巴黎和法兰克福股市开盘反弹走高，涨幅盘踞3%左右。

中东股市也反弹走高，沙乌地阿拉伯和杜拜股市强弹大涨超过5%。阿布达比股市上涨4.2%，科威特和卡达股市也劲扬。

俄罗斯股市则逆势下跌，RTS指数盘初大跌超过10% 。

© 2020 AFP