武汉肺炎疫情影响 美国取消奥运选手媒体见面会

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（法新社洛杉矶9日电） 美国奥林匹克暨帕拉林匹克委员会今天表示，由于担心武汉肺炎疫情，决定搁置预定下周在洛杉矶举行的奥运选手媒体见面会。

美国奥林匹克暨帕拉林匹克委员会（United States Olympic and Paralympic Committee，USOPC）声明指出，这项原定在加州举行且为期4天的活动已经取消，直到另行通知为止。

在见面会中，预计会有数十名美国奥运代表队运动员和媒体见面。

USOPC的媒体见面会从1998年起，都会在每次的夏季、冬季奥运会前举办。

USOPC执行长赫许兰（Sarah Hirshland）在寄给选手的信件中表示，谘询过卫生部门官员后，决定取消下周的见面会。

赫许兰指出：「如同许多其他组织、队伍、联盟一样，我们正在评估冠状病毒的影响。」

她还说：「（我们）得出共同结论，只要传染或感染是有可能的，不论那是多么遥远或不可能，都还是可能对美国队的运动员产生影响。」

赫许兰提到，做出这个决定是出于「谨慎」考量，但USOPC对今年东京奥运如期在7月举行保持乐观态度。

她说道：「你们应该要假定我们会按照计画前往2020年东京奥运。今年夏天我们预计要在东京，我们会采取一切预防措施来确保美国队运动员的安全。」（译者：李晋纬/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP