油价回升 沙乌地带动中东各国股市强力反弹

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（法新社杜拜10日电） 随着国际油价大跌后回涨，沙乌地阿拉伯证交所全股指数（Tadawul）今天开盘后一度上涨5.6%，带领富含石油资源的中东地区各国股市强劲反弹。

沙乌地阿美石油公司（Aramco）近日股价跌破去年12月首次公开募股的价格，但今天开盘后反弹上涨5.5% 。

杜拜金融市场指数（Dubai Financial Market Index）一度上扬5.5%，阿布达比股市也上涨4.2%。

因为暴跌而暂停交易两天的科威特股市，今天终于反弹上涨6.6%；卡达股市则上扬3.0%。

石油输出国家组织（OPEC）近日呼吁扩大减产石油，却遭俄罗斯拒绝，减产协议没能达成，沙乌地阿拉伯当局便大幅削价竞争使油价暴跌。波斯湾各国股市在过去两个交易日承受重大损失，甚至跌至多年来新低。

随着石油价格战爆发，昨天国际油价出现30年来最大单日跌幅，布伦特原油（Brent Crude）下跌到每桶33美元，同一天全球股市也遭逢10多年来的最大损失。

但布伦特原油今天涨幅超过7%，达到每桶37美元左右，能源市场及亚洲股市也纷纷反弹。

© 2020 AFP