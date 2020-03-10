油价暴跌财富洗牌 马云重回亚洲首富宝座

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（法新社新德里10日电） 根据彭博亿万富翁指数，在全球股市及油价崩盘之后，印度能源大亨穆克什财富蒸发近60亿美元，拱手将亚洲首富头衔让给中国首富阿里巴巴集团创办人马云。

世界500大富豪昨天总共损失2385亿美元（约新台币7.1兆元），创下彭博亿万富翁指数（Bloomberg Billionaires Index）自2016年10月开始追踪500大富豪财富以来的单日最大跌势。

人们日益担心武汉肺炎扩散将使世界陷入经济衰退，进而加剧了油价及全球股市重挫。

根据彭博亿万富翁指数，穆克什（Mukesh Ambani）昨天因为股油价重挫，财产净值蒸发58亿美元（约新台币1737亿元），退居亚洲最有钱富豪榜第二名。

马云在2018年中丢掉了亚洲首富头衔，但他如今以445亿美元（约新台币1.3兆元）的财产净值，重登亚洲首富宝座，目前他的财产净值比穆克什多出约26亿美元（约新台币778亿元）。

因沙乌地阿拉伯与俄罗斯双双誓言增产石油以争夺市占率，油价昨天创下29年来单日最大跌幅。这次油价暴跌是因武汉肺炎引发十余年来首次石油需求萎缩现象。

尽管武汉肺炎疫情导致阿里巴巴的部分业务减少，但阿里巴巴的云端运算服务及手机应用程式（app）需求增加，减轻了上述损失。

© 2020 AFP