澳航抗武汉肺炎冲击CEO不支薪还鼓励员工休假

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（法新社雪梨10日电） 澳洲航空（Qantas）今天宣布，因武汉肺炎疫情，将停飞空中巴士（Airbus）A380机队大部分飞机；同时，其执行长放弃支薪，公司也鼓励员工休假。

因为武汉肺炎疫情而削减国际航班之际，澳洲航空（Qantas）今天宣布，停飞空中巴士（Airbus）A380机队大部分飞机，以及执行长将放弃支领薪水。

澳洲国家航空公司澳洲航空和旗下廉航捷星航空（Jetstar）在接下来6个月内，将削减近25%的国际航班，其中以飞往亚洲和美国的航班削减最多。

澳洲航空目前有10架双层的空巴A380飞机在营运，他们表示，将让其中的8架停飞。澳洲航空将以较小型的飞机，取代他们机队中最大型的A380，且会减少航班。

澳航执行长乔伊斯（Alan Joyce）说：「在2019年冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉病毒）持续蔓延之际，过去两周澳航的国际订位急遽下降。」

乔伊斯是澳洲最高薪的执行长，在2018年会计年度所得高达2400万澳币（约新台币4.54亿元），他将放弃目前会计年度剩下的薪水。

其他澳航主管将减薪30%，管理阶层也不会分红。

在接下来6个月，约有38架飞机停飞的情况下，澳航鼓励员工休年假或无薪假。

© 2020 AFP