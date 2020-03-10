美军拟造移动式微型核反应炉 为偏远基地供电

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（法新社华盛顿9日电） 美国军方今天表示，正在规画部署微型核能反应炉，这种移动式发电厂可用货车载运，且不受时间限制为偏远地区的基地提供电力。

美国国防部已经为了这种移动式核反应炉跟3间企业签订合约，目标是产生1百万瓦至5百万瓦（megawatt ）的电力。预计在2年内，其中一间公司将获选来生产反应炉的原型。

国防部声明表示，这项名为「裴雷」（Pele）的计画是透过发展安全的、可移动的、先进的微型核子反应炉，以因应国防部多元的任务需求，例如为远程作战的基地提供电力。

这种微型反应炉必须可以很轻易地操作及关闭，且重量不得超过40公吨，如此才能用飞机、船只或是大型卡车载运。

声明指出「微型反应炉可大幅减少投资昂贵电力基础设施的需求」。一座安全、小型、可移动式的核反应炉能使各单位得以携带几乎无尽的洁净能源，进而让美军在世界各地执行任务的时间得以延长、规模能够扩大。

除此之外，美国国防部也正着手规画另一项微型反应炉计画，主要是因应美国本土军事设施的能源需求。

然而，美军规画部署微型核能发电设备，部分民间核能专家对此抱持怀疑态度。

这些专家认为，若遭遇攻击，反应炉被破坏后恐导致放射性燃料外泄，或是核物料落入敌人手中且被用来制造低阶的脏弹（dirty bomb）。（译者：侯姿莹/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP