美展开撤军 吁阿富汗领袖团结面对塔利班

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（法新社华盛顿9日电） 美国今天谴责在阿富汗总统大选中得票次于现任总统甘尼的行政首长阿布杜拉自行就任总统，呼吁阿富汗政界在与民兵组织塔利班（Taliban）谈判之前先团结起来。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）声明表示：「我们强烈反对任何建立平行政府及使用任何武力来解决政治歧异的举动。」但他未明确点名阿布杜拉（Abdullah Abdullah）。

蓬佩奥说，把一个包容的政府及团结的阿富汗视为优先要务，对国家的未来至关重要，尤其是为了和平起见。

但他也表示，他欢迎阿布杜拉及阿富汗总统甘尼（Ashraf Ghani）的声明，内容承诺与塔利班共同为和平进程而努力，同时美国已开始撤军，准备结束长达近20年的阿富汗战争。

甘尼及阿布杜拉今天互别苗头，各自在巨大宫殿内举行的仪式上自行就任总统。

甘尼在去年9月大选中获宣告胜出，得以连任，但阿布杜拉宣称投票结果有假。在2014年阿富汗总统大选后，阿布杜拉接受时任美国国务卿的凯瑞（John Kerry）从中斡旋，加入与甘尼共享权力的安排。

美国总统川普的政府对阿富汗领袖之间的纠纷显得没什么耐心，美国根据2月29日与塔利班签署的协议，正准备结束阿富汗战争。

美国政府未向甘尼道贺，也未评论选举结果，但在今天的声明中称他为「甘尼总统」。

美军驻阿富汗部队发言人上校李吉特（Sonny Leggett）说，根据协议，美方承诺减少驻军人数，从目前超过1万2000人，要在签署协议后135天内减少到8600人。

李吉特在声明中表示，即使撤军，美国部队也保留所有军事手段及威信以达成目标，包括领导针对盖达组织（Al-Qaeda）及伊斯兰国呼罗珊分支（ISIS-K）的反恐行动，并支援阿富汗国防军和安全部队（ANDSF）。（译者：曾依璇/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP