OPEC策略破功 沙乌地俄罗斯打油价战

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（法新社伦敦9日电） 俄罗斯拒绝减产石油，又加上武汉肺炎疫情导致石油需求降低，使得石油输出国家组织（OPEC）与俄罗斯的结盟岌岌可危，也让外界质疑OPEC对油价的影响力。

石油输出国家组织6日未能与俄罗斯就扩大减产达成协议，促使油价暴跌。法新社报导，澳盛银行集团（ANZ）在客户备忘录中表示，石油输出国家组织与伙伴国（OPEC+）「看来灭亡了」。

OPEC最大成员国沙乌地阿拉伯随即大砍官订售油价格（OSP），降幅是20年来最大，意图抢夺俄罗斯部分市占，促使油价今天进一步崩跌。

国际基准油价重挫，伦敦布伦特原油和纽约西德州中级原油（WTI）9日在亚洲交易时段一度狂泻30%，创1991年波湾战争爆发以来最惨跌势，稍后收敛至约20%；10日开盘涨逾4%，稍后微幅收敛到逾3%，美国原油期货西德州中级原油（WTI）和伦敦布伦特原油各报每桶约32美元和35美元。

能源顾问公司JBC Energy分析师说：「看起来…我们现处的石油世界与过去3年截然不同，先前油价经常是OPEC+说了算。」

国际原油价格2014年开始崩跌后，OPEC会员国和俄罗斯为首的10个非会员产油国2016年底达成减产共识。现行减产协议即将于本月底到期，但俄罗斯上周拒绝扩大减产，认为藉由减产拉抬油价，将使北美页岩油业者受益。

沙乌地计划4月大幅提高原油产量至每天超过1000万桶，大打价格战。分析师表示，沙乌地报复性举动可能是想逼俄罗斯重返谈判桌，不过他们认为俄罗斯恐怕不会愿意。

JBC Energy表示，上周谈判破局，可以解释为俄罗斯和沙乌地期望不同，尤其是油价方面，俄罗斯似乎满意原油每桶50美元，但沙乌地偏好60到70美元。JBC Energy还说：「然而，所有产油国都将一致认为，25美元不是他们要的价格。」

宏观谘询公司（Macro Advisory）创办人威佛（Chris Weafer）表示：「俄罗斯这次的准备比之前充足。」

根据威佛说法，俄罗斯的财政储备比沙乌地充分许多，而且可利用汇率波动来减缓预算上的冲击，而沙乌地货币则得受制于美元汇率。

法国外贸银行（Natixis）分析师韩考克（Joel Hancock）表示，他认为OPEC可能会在未来几个月开会，「或许会不管俄罗斯就协议减产」。

而面对价格走跌，美国页岩油业者可能会成为真正输家，因为他们的生产成本往往比沙乌地和俄罗斯开采的原油高。

能源谘询公司Alfa Energy董事长霍尔（John Hall ）说：「这可能是打击美国页岩油市场的一大机会，反正那里资金短缺。」

© 2020 AFP