俄罗斯国会通过修宪 蒲亭可能再连任

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（法新社莫斯科11日电） 俄罗斯国会下议院今天三读通过修正宪法部分条文，上议院随后也通过，修宪内容将让总统蒲亭（Vladimir Putin）可以再参加两次大选，可能掌权到2036年。

俄罗斯国家院（State Duma）又称下议院，有383席议员投票支持修宪案，43人弃权、没有人反对。

下议院三读通过后，上议院联邦委员会也迅即批准，有160位参议员投下赞成票，仅一票反对，另有3人弃权。这项修宪案还须获4月22日举行的公民投票通过。

蒲亭1月宣布一套宪法修正案，但他一再否认这是为了让自己能继续掌权。他目前的第4个总统任期将在2024年结束。

昨天国会又提出另一项修正案，将重新调整总统任期，如果宪法法院允许的话，蒲亭可能再次参选，而且可以再任两任总统，直到2036年。

俄罗斯各新闻社报导，国家院议长沃洛金（Vyacheslav Volodin）在三读后表示，这次修宪「不只有正当理由，也规画了国家的发展策略」。

修宪案的其他条文包括养老金支出和最低工资的保障，并赋予国会额外权力提名政府领导人。

修正条文还赋予总统额外权力，可以开除俄罗斯高等法院法官，并否决国会通过的法律。

© 2020 AFP