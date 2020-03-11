初选再拿4州 拜登向桑德斯喊话：一起打败川普

广告 继续浏览后续

（法新社费城10日电） 美国民主党籍总统参选人拜登今天在密西根州等4州取得初选胜利后向同党对手桑德斯喊话，表示两人可以并肩作战，在11月大选中击败现任总统川普。

拜登（Joe Biden）在民主党今天初选6州中横扫3州后表示，他与桑德斯（Bernie Sanders）有着「共同目标」。

拜登说：「我想要感谢伯尼．桑德斯和他的支持者不屈不挠的精神和热情。」

「我们将一起打败唐纳．川普…让国家团结起来。」

拜登在费城对支持者说：「今晚，我们距离恢复白宫的正派、尊严和荣誉又近了一步。这是我们的终极目标。」

投票预测显示前副总统拜登轻取密西根州民主党初选胜利。密西根州是今天民主党初选6州中最大奖，也就是党代表票最多的一州。

今天密西根州初选初步计票结果显示，温和派拜登赢过左派桑德斯逾10个百分点；4年前，桑德斯曾在此击败对手希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）。

今晚继密西西比州、密苏里州和爱达荷州后，重头戏密西根州也预测是拜登胜选，大大拉开拜登在党内提名战中的领先幅度；拿到最多党代表票的参选人将在7月举行的民主党全国代表大会（Democratic National Convention）上正式获得提名，代表民主党挑战川普。

拜登在推特上发文：「感谢你，密西根州！」

截至今天以前，拜登在先前几场初选共赢得670张党代表票，桑德斯则赢得574张。

民主党总计57场初选还有逾半尚未投票，参选人必须赢得超过1991张党代表票，才能披上民主党战袍出战川普。

不过桑德斯的幕僚指出，拜登和桑德斯两人都还未达过半门槛，誓言继续奋战。

桑德斯阵营全国竞选联合总干事特纳（Nina Turner）说：「全国还有逾半的州尚未投票。不，还没结束呢。」

© 2020 AFP