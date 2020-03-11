前巴西球星罗纳迪诺持假护照入境巴拉圭 续遭拘留

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（法新社巴拉圭亚松森10日电） 前巴西足球明星罗纳迪诺（Ronaldinho）持假护照入境巴拉圭遭到拘留，在向法官请求交保及居家监禁都遭到拒绝后，将续遭关押等候受审。

检察官李哥（Osmar Legal）说，法院拒绝附带条件释放这名39岁的世界杯冠军球星与他的哥哥。这对兄弟已经在巴拉圭首都亚松森（Asuncion）一处警方的拘留室里待了5天。

法官艾玛瑞拉（Gustavo Amarilla）举出这起案件的严重性以及新发现的事证，包括有公职人员与企业家参与其中，协助罗纳迪诺进入巴拉圭。

艾玛瑞拉说：「接下来还有很多程序都需要这对兄弟协助。」他承认这或许有点不近人情，但他的职责就是防止两兄弟逃走。

罗纳迪诺请求居家监禁也遭否决，李哥说，因为他们的担保品价值75万至80万美元（约新台币2250万至2400万元），以罗纳迪诺的财力而言只是一笔小钱。

这对兄弟日前自巴西抵达抵达亚松森，移民警察当时没有察觉护照有问题，数小时后才发现是假护照，调查人员随后突袭了他们下榻的饭店，并扣留两人的身分证与旅行文件。

罗纳迪诺说，护照是邀请他们到巴拉圭参加慈善会议的人士发给他们的。

罗纳迪诺的律师奎洛兹（Sergio Queiroz）表示，兄弟俩当时有带巴西的旅游文件，巴拉圭护照则是人家给的，用处是「为了提升做生意的可能性」。奎洛兹还说罗纳迪诺没有犯罪，因为他不知道护照是假的。

艾玛瑞拉说，整起案件将朝组织犯罪与洗钱的方向侦办，并将检查这对兄弟的手机，以了解他们两个人来巴拉圭的真正目的。

巴西和巴拉圭同为南方共同市场（Mercosur）的成员国，两地旅客往来只需要身分证不用护照。

© 2020 AFP