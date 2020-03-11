因战乱与世隔离 利比亚迄今未传武汉肺炎病例

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（法新社的黎波里11日电） 武汉肺炎疫情蔓延全球多国，不过近年因战乱与世界「隔绝」的北非国家利比亚，至今尚未通报任何病例，首都的黎波里的民众照常与三五好友聚在咖啡厅看义大利甲级足球联赛。

2019年冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）疫情延烧，截至昨天为止，武汉肺炎已扩散至105个国家与地区，累计11万4000多起病例，逾4000人死亡。

然而，许多利比亚民众相信，他们的国家饱受战争蹂躏而孤立于世界，有助降低病毒威胁。

利比亚自2011年发生革命后，国内陷入动荡，成了一个「危险地带」。的黎波里唯一运作的机场和与外界有限的交通连结持续关闭，成为利比亚抵御这波疫情的屏障。

尽管卫生单位建议避免公众集会，利比亚大学生莫伊德（Moayed al-Missaoui）和朋友仍照常到咖啡厅观看义大利甲级足球联赛。

莫伊德表示，利比亚陆上与空中的联外交通都被关闭，「我们在利比亚可免受病毒威胁」。尽管武汉肺炎疫情蔓延全球多国，他仍认为，利比亚「没什么好担心的」。

在咖啡厅里，莫伊德与其他球迷专心看着电视转播的足球赛。转播画面中可看到空荡荡的球场，场上除了裁判吹哨声和教练的呼喊声外，一片寂静，与喧闹的咖啡厅形成强烈对比。

与利比亚隔着地中海相望的义大利是武汉肺炎最严重疫区之一。义大利已宣布，4月3日前暂停所有运动赛事，包括义大利甲级足球联赛。在此之前，义甲联赛已采闭门方式进行。

同样热中义大利足球赛的迪雅（Diya Abdel Karim）表示，利比亚目前采取较宽松的措施是「明智」的作法。

身为牙医的迪雅说，最好不要引起民众恐惧和恐慌，好让当局在无压力的情况下，实施预防性卫生措施。「不过我们仍须保持警惕。」

利比亚当局说，目前利比亚并未出现确诊病例。不过，利比亚疾病管控中心则表示，武汉肺炎的因应措施已就位。

疾病管控中心官员说，利比亚周边国家都出现确诊病例，「我们必须监控这个跨边界威胁」。利比亚的隔离检疫站预计下周开始运作。（译者：侯姿莹/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP