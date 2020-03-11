塔特姆联手海沃德 率塞尔蒂克闯进季后赛

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（法新社印第安纳10日电） 美国职篮NBA波士顿塞尔蒂克，今天在塔特姆（Jayson Tatum）、海沃德（Gordon Hayward）联手带领下，以114比111击败印第安那溜马，闯进季后赛。

塔特姆今天22次出手命中11球，其中包括3个三分球，让一度大幅领先的塞尔蒂克，在最终仍惊险收下胜利。

希望收下季后赛门票的塞尔蒂克，这场比赛第4节前段，一度握有16分领先优势。

但在欧拉迪波（Victor Oladipo）砍进三分球后，溜马仅以101比104落后3分，并在华伦（T.J. Warren）命中三分球后，在终场前3分钟，以104比104扳平比数。

塞尔蒂克今天先发5人的得分都达两位数，除塔特姆攻下全场最高30分、海沃德有27分、10篮板「双十」表现外，塞伊斯（Daniel Theis）贡献20分，史玛特（Marcus Smart）、华克（Kemba Walker）分别进帐16分、11分。

溜马的沙波尼斯（Domantas Sabonis）、欧拉迪波、华伦分别攻下28分、27分、22分，特纳（Myles Turner）则是进帐16分。

塞尔蒂克今天赢球，继东区的密尔瓦基公鹿、多伦多暴龙，和西区的洛杉矶湖人后，成为东区第3支、全联盟第4支确定打进季后赛的球队。

塞尔蒂克目前战绩43胜21败，排在东区第3，今天落败的溜马，则以39胜26败暂居东区第5。

© 2020 AFP