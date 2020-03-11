委内瑞拉反对派抗议游行 镇暴警察催泪瓦斯阻挡

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（法新社卡拉卡斯10日电） 委内瑞拉镇暴警察今天在首都卡拉卡斯动用催泪瓦斯，驱散反对派领袖瓜伊多号召的示威游行。瓜伊多提高分贝要求举行大选，试图推翻委国总统马杜洛政权。

数以千计抗议群众沿着长达6公里的游行路线，从卡拉卡斯东部朝国民议会（National Assembly）大楼前进，但镇暴警察随即迅速行动，驱散游行队伍。

在抗议活动后，委内瑞拉特别行动部队（FAES）逮捕一名在野国会议员，引燃反对派人士怒火。

委国在野党派自去年初发起推翻马杜洛（Nicolas Maduro）政权的行动已大致失败，而获美国等50多个国家承认为委国临时总统的瓜伊多（Juan Guaido），则不断尝试再号召大规模群众抗争。

法新社记者现场报导，警察排成封锁线，阻挡抗议队伍前进，当瓜伊多试图与他们协商时，警方便朝示威群众发射催泪瓦斯。游行队伍今天才走了几个街区。

瓜伊多谈到警方以镇暴盾牌组成封锁线时说：「今天的镇暴警察并不代表委内瑞拉，而是代表独裁政权。」

大多数游行群众纷纷离去，但也有些蒙面人士朝警察丢掷石块。（译者：纪锦玲/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP