密西根等州初选大胜 拜登披民主党战袍指日可待

广告 继续浏览后续

（法新社费城10日电） 美国前副总统拜登今天在密西根等州初选大获全胜，争取党内提名气势如虹，远压过联邦参议员桑德斯。经此一役，拜登似已笃定代表民主党披挂上阵，在11月大选挑战现任总统川普。

拜登（Joe Biden）看来胜券在握之后，在费城发表演说，宣示他将带领大家，「为了这个国家的灵魂东山再起」。

他也向对手桑德斯（Bernie Sanders）的支持者拉票：「我们有共同目标，团结一心，就将击败川普。」

今天初选的6州包括密西根州、华盛顿州、密西西比州、密苏里州、北达科他州以及爱达荷州，稍早电视台预测拜登在密西西比州轻松胜出，反映他在非裔这个重要票源的受欢迎程度。

密西西比州结果底定后，电视台预测拜登会赢得密苏里州，接着又预测今天的最大奖、工业重镇密西根州会由拜登拿下。

后来，拜登在爱达荷州也传出捷报，有线电视新闻网（CNN）稍早报导，根据96%的计票结果，拜登领先桑德斯7个百分点。

目前华盛顿州与北达科他州仍在计票当中。

若无太大意外，拜登预料可从彼此杀红眼、极度撕裂的初选选战脱颖而出，代表民主党披挂上阵。

之后的最大问题将围绕在桑德斯身上，他会参选到底，还是会提前退出？

美国媒体报导说，桑德斯不会对这几州的初选结果发表看法。

桑德斯的新闻秘书则说，桑德斯无意退选。（译者：郑诗韵/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP