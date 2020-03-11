投资人静候美国纾困措施 亚股先涨后跌大多收黑

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（法新社香港11日电） 投资人紧张不安地等待美国宣布2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情纾困计画，亚洲各国股市今天普遍呈现先涨后跌的走势，终场多以下跌作收。

全球股市在过去两天出现剧烈波动，今天亚洲股市早盘出现迫切需要的稳定迹象，因美国总统川普承诺将采取措施，缓和武汉肺炎疫情对美国经济带来的冲击。

另外，原油价格上扬也带动部分股市涨势。国际油价9日崩跌，创下1991年波斯湾战争以来最大跌幅。

但能源巨擘沙乌地阿美石油公司（Saudi Aramco）稍早表示，他们计划提高原油产能至每日1300万桶，加深投资人不安情绪，油价应声由涨转跌，两大原油期货合约西德州中级原油（WTI）及布伦特原油（Brent Crude）稍早涨幅达5%，之后急转直下跌幅逾2%。

亚洲各国股市在早盘交易时段普遍上涨，随后与国际油价一样呈倒U型走势，终场多以下跌作收。东京股市重挫2.3%；首尔股市挫跌2.8%；上海股市下挫0.9%；香港股市下跌0.6%。

雪梨股市暴跌3.6%，宣告遁入熊市，即是从高点下滑20%以上。新加坡股市下挫1.7%；台北股市下跌1%。曼谷、威灵顿和雅加达股市也都收黑。

但吉隆坡股市上涨0.9%，马尼拉和孟买股市也双双收红。（译者：李宛谕/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP