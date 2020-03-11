曼谷机场移民官确诊 可能接触旅客及护照

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（法新社曼谷11日电） 泰国卫生单位官员今天说，曼谷主要机场的两名移民官员确诊武汉肺炎，他们可能曾接触旅客或处理护照。

两名移民官员都在曼谷苏凡纳布机场（Suvarnabhumi Airport）工作，分别在3月7日和8日发病，在他们确诊前可能接触过抵达泰国旅客。

其中一名官员是对从韩国返国的泰国人进行健康筛检的团队成员之一。韩国是亚洲通报2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）确诊病例第2多的国家，仅次于中国。

泰国疾病防治处官员亚姆西里索沃恩（Sopon Iamsirithaworn）说：「他们并没有在同一处工作。」

他又说：「他们有可能接触外国人或碰触护照。」

泰国内政部长今天说，将暂停韩国、香港和义大利入境泰国的免签待遇，以及暂停包括中国和印度在内10多个国家的落地签证。

所有受到影响的旅客必须在本国的泰国大使馆申请签证，并且提出健康证明。

泰国经济非常依赖旅游业。

武汉肺炎重击泰国价值数十亿美元的旅游业，主要是因为中国旅客在大陆被隔离或留在家里不出门。

许多西方游客也取消假期或延迟预定，因为泰国当局接二连三的发出令人困惑的建议。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2020 AFP