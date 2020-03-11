武汉肺炎疫情升温 美国确诊病例倍增至千人

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（法新社华盛顿11日电） 美国武汉肺炎疫情升温，根据约翰霍普金斯大学统计数据，截至昨天，美国确诊病例已突破千人。确诊人数激增被认为与检测能量扩大有关，美国政府已开放州实验室也能进行检测。

俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病蔓延全球，公卫专家批评美国政府淡化疫情严重性，病毒检测速度缓慢。根据美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的统计数字，截至昨天，美国至少有28人死亡，1025人被感染，几乎是前一天550个案例的2倍。

暴增的确诊人数被认为与检测能量扩大有关。庞大的病毒检测工作量已从联邦单位转至州实验室。

流行病学家表示，美国起初使用有瑕疵的检验试剂组，再加上检测对象过少，导致疫情扩散程度超过政府掌握。

约翰霍普金斯大学及史丹佛大学（Stanford University）学者在「美国医学会期刊」（Journal of the American Medical Association, JAMA）发表的报告中提及，上述这些因素导致病毒在美国传开。

不过，美国副总统彭斯（Mike Pence）则反驳表示，「百万个检测正在进行」。政府也开始与民营公司合作，预期未来将可进行更多检测。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）数据显示，截至9日为止，已做完超过8500个检测。

这篇发表于「美国医学会期刊」的报告指出，一开始仅能使用CDC研发的检验试剂组来检验。CDC使用与世界卫生组织（WHO）授权的相同技术来研发，不过这个试剂组却出现瑕疵，导致检测结果没有说服力。

直到2月29日，也就是美国出现首起武汉肺炎死亡病例那天，美国食品暨药物管理局（FDA）才解除限令，让州实验室也能根据世卫的检测方式研发各自使用的检验试剂组。（译者：侯姿莹/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP