油价战延烧 沙乌地阿美公司拟每日增产100万桶

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（法新社利雅德11日电） 沙乌地阿拉伯与俄罗斯之间的油价战延烧，能源巨擘沙乌地阿美石油公司今天表示，他们计划提高原油产能，每日增产100万桶原油，达到每日1300万桶。

沙乌地阿美石油公司（Saudi Aramco）提交给沙乌地证券交易所的声明指出：「沙乌地阿美石油公司宣布，已接获能源部指令，要将最大持续产能从每日1200万桶，提升至每日1300万桶。」

全球最大石油出口国沙乌地阿拉伯昨天才决定，从4月起每日增产至少250万桶原油，达到创纪录的每日1230万桶。

石油输出国家组织（OPEC）与俄罗斯等非OPEC产油国近日未能达成减产协议。沙乌地提案，每日应再额外减产150万桶原油，以缓和2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）带来的严重经济冲击。武汉肺炎疫情已使全球原油需求大幅下滑。

提高原油产能通常需要花上很长一段时间，且需耗费数十亿美元的投资金额。

OPEC数年前面临北美页岩油及其他能源业者的激烈竞争，当时市场对OPEC石油需求下滑，促使沙乌地当局搁置将产能提升至每日1200万桶以上的计画。（译者：李宛谕/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP