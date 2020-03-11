防义大利疫情扩散 邻国限制航空与铁路交通

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（法新社罗马11日电） 为了防控武汉肺炎疫情，义大利政府与邻近国家实施严格隔离措施，从义大利出发的火车、飞机与车辆都面临新限制。

西班牙与葡萄牙暂时禁止义大利航班飞入，为期两周；奥地利下令禁止义大利的航班与火车入境；斯洛维尼亚表示将在与义大利交界实施管控措施。

● 英航法航等取消义航班 加航停飞至5/1

英国航空公司（British Airways）昨天取消义大利航班，法国航空公司（Air France）与低成本航空公司瑞恩航空（Ryanair）、易捷航空（EasyJet Airline ）与匈牙利威兹航空（Wizz Air）表示，将取消自义大利机场飞来的航班直到4月初。

加拿大航空公司（Air Canada）采取更严格的措施，停飞义大利航班直到至少5月1日。

罗马国际机场公司（ADR）表示，所有抵达乘客与所有飞往申根区以外目的地的乘客，「将进行健康筛检」，接受体温扫描仪检查。

澳洲今天表示，将禁止过去14天到过义大利的外籍人士入境，澳洲已对从中国和韩国抵达的旅客实施相同措施。

● 法义火车班次取消 义奥铁路将有变动

在罗马主要的特米尼火车站（Termini train station），配戴口罩的警察询问旅客搭车的原因，确保每个人都与他人保持专家建议的1公尺距离。离站班车看板上没有任何班次取消讯息。

不过，义大利连结邻国的一些铁路线仍受疫情冲击。义大利的Thello铁路公司取消往返巴黎与威尼斯的夜间班次，还有米兰与马赛之间的白天班次，直到4月初为止。

法国国家铁路公司（SNCF）昨天表示，关于该如何处理驶往义大利的相关服务，正「等待当局建议」。

往返义大利与奥地利的一些火车昨天还在行驶，但奥地利联邦铁路公司（OeBB）发言人告诉法新社，预计会有变动。

德国铁路公司（Deutsche Bahn）发言人说，连结义大利的唯一班次、即往返慕尼黑与威尼斯的火车，已暂停行驶。

● 斯洛维尼亚将管制边界道路

义大利连结其他国家的道路，昨天下午管制似乎较为宽松。法新社记者报导，有车辆行驶在连结斯洛维尼亚与义大利的跨国双向道路。

狄里雅斯特市（Trieste）周围地区的义大利居民，通常都会到邻近的斯洛维尼亚购物与加油，因为价格较便宜。

不过，斯洛维尼亚政府昨晚宣布将关闭边界，「尽快」实施管控措施，但货物运输不会受到影响。

奥地利政府也宣布，货物运输、持有医师证明的民众，以及同意返国后隔离两周的奥地利人，不受旅行禁令影响。

© 2020 AFP