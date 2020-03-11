阿富汗政府与塔利班迈向和谈 美促尽快协商换囚

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（法新社华盛顿10日电） 美国今天呼吁阿富汗政府与民兵组织塔利班（Taliban）立即见面商谈，以解决换囚问题，双方朝和平谈判迈进。

美国谈判特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）推文表示：「我敦促双方立刻在卡达杜哈（Doha）坐下来谈，针对这项议题讨论出具体细节。」

他说：「阿富汗政府已经同意这么做，一旦执行，将是和平进程重大的一步。」

美国与塔利班2月29日在卡达签署协议，释囚即为当中关键要素。在这项协议之下，美国已经开始从阿富汗撤兵，希望结束这场美史上最长的战争。

法新社报导，阿富汗总统甘尼（Ashraf Ghani）政府在初步犹豫之后，表示愿意在14日开始释放1500名塔利班囚犯，以示善意；而在和谈展开后，另外陆续释放3500人。塔利班方面则计划释出对方1000人。

阿富汗政府与塔利班史上首次的和平谈判，根据协议原订今天在挪威展开，但并未实现。

不过，美国国务院仍抱持乐观态度，认为和谈延迟主要是因阿富汗出现政局危机：甘尼的政敌阿布杜拉（Abdullah Abdullah）在争议性大选之后，同样宣布自己当选总统。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP