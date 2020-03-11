韩新增确诊连降4天后首升 当局吁莫松懈

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（法新社首尔11日电） 韩国2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）确诊病例在连续4天下滑、一度出现疫情获得控制的希望后，当局今天首度宣布数字升高，呼吁大众切勿对疫情掉以轻心。

韩国是疫情发源地中国境外第一个确诊病例大幅增加的国家，总数后来虽不及义大利和伊朗，却仍是全球疫情最严重的国家之一。

韩国疾病管理本部（KCDC）指出，境内新增确诊242例、死亡6例，累计确诊来到7755例，死亡总数增至61例。

韩国当局每天上午都会公布前一日确诊例数，最新数字为连续下滑4天后单日首度上扬。

虽然最新增幅仍远低于3月初的单日5、600例规模，当局警告不可掉以轻心，小型群聚感染的风险依然存在。

首尔市长朴元淳表示，截至昨天为止，首尔一个客服中心至少90名员工或亲属采检病毒呈阳性反应。

朴元淳今天接受广播访问时表示，「这是首尔目前规模最大的群聚感染」，还说正在对同栋建筑里工作的约550人进行采检。

由于担心造成传染，从K-pop演唱会到运动赛事等许多活动都取消或延期，全国幼儿园和各级学校的假期都延长3周。

韩国确诊病例逾6成都与新天地耶稣教会（Shincheonji Church of Jesus）有关。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP