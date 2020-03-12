义甲首爆祖文特斯球员染疫 C罗人在葡萄牙

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（法新社米兰11日电） 义甲卫冕军祖文特斯（Juventus）今天表示，后卫鲁加尼（Daniele Rugani）经2019冠状病毒疾病（COVID-19）采检呈阳性反应，但目前并无症状。

祖文特斯队在声明中说：「球队正启动所有法定隔离程序，包括曾与他接触过的人。」

25岁的鲁加尼是义大利足球甲级联赛中第一名确诊感染这种新型冠状病毒的球员，也是第一名确诊的顶级联赛球员；义国国内先前有几名丙级联赛的球员确诊。

祖文特斯球星「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）正在葡萄牙陪伴中风的母亲。球队今天稍早表示，C罗没参与训练，在当前疫情延烧期间都留在葡国的马迪拉（Madeira）。

这波2019冠状病毒疾病疫情在义大利已造成约1万2000人感染、827人死亡，是中国以外全球疫情最严重的国家。

鲁加尼在本季义甲联赛只踢了3场比赛，最近两次出赛分别是2月16日对布雷西亚（Brescia）及2月22日对史柏（SPAL）。

他在2月26日欧冠16强与里昂的第一轮时坐板凳。祖文特斯上一场比赛是3月8日的义甲联赛，对手是国际米兰（Inter Milan）。

受疫情影响，义大利先前宣布到4月3日前，国内所有体育活动暂停举办，包括义甲联赛，但不包括欧冠（Champions League）及欧霸（Europa League）等管辖权在欧洲足球总会（UEFA）的国际赛事。（译者：曾依璇/核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP