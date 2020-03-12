总统皮涅拉就职两周年 智利再爆抗争冲突

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（法新社圣地牙哥11日电） 在智利保守派总统皮涅拉（Sebastian Pinera）上任两周年的今天，当地学生与镇暴警察爆发冲突。

这场抗争恰逢智利回归民主体制30周年纪念日，此前军事独裁者皮诺契特（Augusto Pinochet）曾于70年代至80年代掌权。

在首都圣地牙哥（Santiago）举行的庆祝大会上，皮涅拉表示，这30年的民主统治是「富饶」时期，使得800万名智利人脱离贫穷，但他也坦言伤害「智利灵魂」的不足之处与不平等问题。

皮涅拉说：「我们并未充分考虑到中产阶级的担忧与弱点，在实现男女完全平等方面，我们尚未取得足够的进展，我们并未有足够意志对抗他人滥权和特权。」

民众对皮涅拉和握有智利大部分财富菁英阶级的怒火，让这个南美洲国家去年10月以来，陷入1990年民主转型以来，最严重的社会动荡。

民众持续抗议的主要目的是向皮涅拉施压，要求他扩大早已提出的社会改革。

今天最严重的暴力事件发生在圣地牙哥市中心地标国家学院（National Institute）的学校外，警方发射催泪瓦斯，并以高压水炮驱散丢掷石头的学生。

这起抗争在整个下午越演越烈，许多抗议人士加入学生行列。冲突事件瘫痪圣地牙哥市中心交通好几个小时。

© 2020 AFP