拒出庭作证 美国陆军前大兵曼宁自杀未遂

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（法新社华盛顿11日电） 支持团体「麻雀计画」（Sparrow Project）表示，前美军情报分析人员曼宁（Chelsea Manning）今天自杀未遂，目前正在医院接受治疗。

麻雀计画在网站上说道：「她已送医治疗，目前正在康复中。」

曼宁去年3月拒绝替大陪审团调查反秘密组织维基解密（WikiLeaks）一案作证，遭维吉尼亚州亚历山卓市（Alexandria）联邦法院裁决藐视法庭，去年5月还押联邦监狱。

联邦法院13日将就终止对曼宁制裁措施的动议召开听证会，麻雀计画表示，曼宁「仍被安排出席」这场听证会。

她多年前泄漏有关伊拉克战争与阿富汗战争的机密文件，成了反战及反秘密运动人士眼中的大英雄，她的行为也帮助维基解密成为全球反秘密运动中的一股势力。

麻雀计画说：「她仍然坚定拒绝参与秘密进行的大陪审团程序，她认为这很容易受到滥用。」

「曼宁小姐先前曾表示，即使蒙受遭遇重大伤害的风险，也不会背叛自己的原则。」（译者：李佩珊/核稿：刘文瑜）

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© 2020 AFP