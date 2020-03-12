汤姆汉克斯夫妇染武汉肺炎 当局急找数百接触者

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（路透澳洲黄金海岸12日电） 美国好莱坞影星汤姆汉克斯及创作歌手妻子丽塔威尔森今天双双确诊感染武汉肺炎，目前在医院隔离，当局赶紧追踪两人在演唱会及片场接触的数百人。

根据昆士兰州（Queensland）卫生官员，都是63岁的汤姆汉克斯（Tom Hanks）与丽塔威尔森（Rita Wilson）正在黄金海岸大学医院（Gold Coast University Hospital）接受观察，两人「状况稳定」。

两人的儿子查特汉克斯（Chet Hanks）在一支影片中表示，他刚跟父母通过电话，两人状况皆良好，病情没有很严重，但会经历必要的预防措施。

数次赢得奥斯卡奖的汤姆汉克斯目前人在黄金海岸拍摄「猫王」艾维斯普里斯莱（Elvis Presley）传记电影，丽塔威尔森5日及7日则分别到布里斯本某饭店及着名的雪梨歌剧院演出。

雪梨歌剧院员工告诉法新社，正协助当局追踪可能在7日音乐会接触两人的「约207人」。歌剧院发言人表示，他们也使用医院等级消毒剂进行「现场清洁」，而歌剧院导览及演出将会持续举行。

而猫王传记片拍摄工作暂停，参与演员及剧组人员也接受检测。黄金海岸市长泰特（Tom Tate）表示，片场所有人皆返家自主隔离。

丽塔威尔森确诊前，曾上过热门澳洲电视节目，而该节目的主持人及制作团队也正在隔离中。

目前不知道这对夫妻如何染上病毒。澳洲目前有超过140例武汉肺炎（2019冠状病毒疾病，COVID-19）确诊病例，并有3人死亡。中央社（翻译）

© 2020 AFP