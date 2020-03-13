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（法新社香港13日电） 武汉肺炎蔓延多国，引发市场对全球经济衰退的担忧，亚洲股市今天再度下跌。其中，日股跌幅一度达到10%，收盘挫跌6.08%。

2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）蔓延全球，欧美各国政府疲于因应这场危机，感到震惊的投资人则上演逃亡戏码。

虽已有多个国家央行采取支撑市场的措施，却无法有效止血，美国总统川普突对欧洲祭出旅游限令，更增加恐慌。

麦德里全球顾问公司（Medley Global Advisors）全球宏观策略董事总经理艾门斯（Ben Emons）表示：「市场仍维持自由落体式崩跌，不确定性仍然存在，也没有可依赖的锚能在近期发挥稳定作用。」

观察亚洲各国股市表现，日本日经225指数曾一度跌到10%，收盘挫跌6.08%，香港恒生指数下跌1.14%，首尔股市下跌3.43%，新加坡股市挫跌1.67%，上海证券交易所综合指数挫跌约1.23%。

印度孟买股市在暴跌超过9%后，交易一度暂停后拉回，收盘上涨4.04%。曼谷股市上涨1.26%，马尼拉股市上扬1.01%，澳洲股市摆荡超过12%，收盘上涨4.42%。

雪梨IC Markets总经理垂岱尔（Nick Twidale）指出，尽管因病毒传播而引发的不确定性仍存在，「但部分对未来情势感到比较乐观的市场参与者，为了中长期的规划，将目前视为进场的好时机」。（译者：侯姿莹/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP