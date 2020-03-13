伊拉克美军基地遇袭3死14伤 美军空袭报复

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（法新社华盛顿12日电） 美国军事官员今天告诉法新社，美军对伊拉克一个亲伊朗团体发动空袭，以回应两名美国人和一名英国人昨天命丧火箭攻击事件。

一名不具名官员表示「这场行动已经展开」，目标是武器设施，但没有说明空袭地点。

另一名官员说：「美国空袭针对伊拉克多省的『人民动员』（Hashed al-Shaabi）据点，锁定后勤中心和无人机存放区。」这名官员还说，获伊朗支持的武装团体「真主党旅」（Kataeb Hezbollah）也是目标之一。

美国国防部长艾斯培（Mark Esper）今天稍早警告，「所有选项都在考虑范围」，以回应昨天塔吉（Taji ）空军基地遭火箭攻击酿3死，另有14人受伤，包括美国人、英国人及波兰人。

这座基地昨天遭到约18枚俄罗斯制卡幽沙式火箭（Katyusha）攻击，再度引发美国和伊朗紧张升高疑虑。

目前没有个人或组织出面宣称犯案，不过最近类似暴力情事发生，华府都会归咎是伊朗支持的伊拉克民兵组织「人民动员」派系所为。

消息人士表示，这波空袭于当地凌晨1时展开，出动各式飞机，目前尚无伤亡消息，并称这是「回应昨天火箭攻击」，还说「这不是联军行动，这是美国专门行动」。

© 2020 AFP