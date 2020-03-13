川普防疫显缺失 拜登与桑德斯见机炮轰

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（法新社美国威明顿12日电） 美国总统川普处理武汉肺炎疫情遭人诟病，正角逐民主党总统候选人提名的拜登及桑德斯今天相继抨击川普在防疫上的缺失，呼吁采取紧急行动，协助国人支付医疗照护费用。

美国公共卫生专家指责政府淡化疫情的做法，使得美国在展开病毒采检上，比起其他遭疫情重创的国家显得相当落后。

前副总统拜登（Joe Biden）猛烈批评川普处理危机的表现，他说：「行政体系在采检上犯了巨大过失，这是计画、领导及执行上的失败。」

俗称武汉肺炎的2019冠状病毒疾病（COVID-19）在美国造成超过1600起确诊病例、38人死亡。

拜登还表示：「任何根据医疗指导需要采检的人，都应获得免费采检。」他阐述自己的防疫计画，还说欢迎川普立即采纳。

77岁的拜登在白热化的美国总统选举民主党初选中，与78岁的联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）形成对决局面。下一轮初选将于17日在亚利桑那州、佛罗里达州、伊利诺州及俄亥俄州举行，出于疫情考量，两人都取消了这场初选前的造势活动。

桑德斯阵营声明表示，已要求所有工作人员在家上班，且不再举办大型活动或上门催票，而是尽可能改采数位形式宣传。

桑德斯在今天的演说中，针对可能出现的大规模罹病及死亡人数和经济混乱提出预警。

他表示：「从可能的死亡人数及对我们经济造成的冲击来说，我们面对的这场冠状病毒危机，规模如同一场大型战役，我们必须采取相应行动。」

「很不幸地，国际危机当前，至少对我来说很明显的是，我们的行政体系非常无能，而政府的无能及草率威胁到本国许许多多人的生命。」（译者：曾依璇/核稿：严思祺）

© 2020 AFP