武汉肺炎停赛影响生计 洛夫捐款NBA骑士员工

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（法新社克里夫兰12日电） 美国职篮NBA因武汉肺炎停赛，克里夫兰骑士前锋洛夫（Kevin Love）因此承诺提供10万美元（约新台币305万元）帮助球队主场员工，并援助受停赛影响的工作人员。

美国职篮NBA克里夫兰骑士前锋洛夫（Kevin Love）承诺提供10万美元（约新台币305万元）帮助球队主场员工，并援助受NBA停赛影响的工作人员。

针对俗称武汉肺炎的2019冠状病毒疾病（COVID-19），NBA曾考虑许多因应方案，包括闭门比赛的可行性，但在11日晚间，由于犹他爵士中锋戈贝尔（Rudy Gobert）的病毒检测呈阳性反应，宣布全面暂停球季剩下的比赛。

洛夫在Instagram上写道：「我感受到每个人焦虑的程度，所以我透过凯文洛夫基金会捐出10万美元，援助因为NBA球季暂停、生活突然被迫改变的骑士主场工作人员。」

洛夫强调：「我希望在这次的危机中，其他人可以加入我的行列，来支持我们的社区。传染病不只是一个医学现象，它在许多层面上影响个人和社会，其中包括污名化和仇外…，我要鼓励每个人照顾好自己，并伸出援手协助那些需要帮助的人，这意味着要支持取消活动的地方慈善单位，或是关心你的同事和家属。」

达拉斯独行侠队老板库班（Mark Cuban）也谈及领取时薪的球场员工，表示希望制订一个计画，以便在停赛期间补偿他们。

费城76人在声明中提及，承诺协助球场员工。亚特兰大老鹰老板雷斯勒（Tony Ressler）表示，他会针对在球场工作的员工创立一个援助计画。

© 2020 AFP