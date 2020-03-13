武汉肺炎在美蔓延 染疫病例恐高达1.5亿

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（法新社华盛顿12日电） 美国武汉肺炎疫情升温，确诊人数已破千。一名美国联邦众议员今天指出，根据医生预测，在美国最终可能有7000万到1亿5000千万人受到感染。

2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）蔓延全球。美国国会今天举行听证会，出席人员包括行政部门疫情因应小组成员。联邦众议员特莱布（Rashida Tlaib）在会中表示：「国会主治医师告诉参议院，他预期在美国有7000万到1亿5000千万人最终会感染病毒。」

美国新闻网站Axios先前报导，名为摩纳翰（Brian Monahan）的医生10日向联邦参议院高阶人员说明他的预测，要他们做最坏的准备并提供维持健康的建议。

法新社报导，根据这项预测，美国3亿2700万人口中，最多会有约46％的人受到感染。德国总理梅克尔（Angela Merkel）日前表示，高达7成德国人口可能感染武汉肺炎。

对于特莱布在听证会中问及，这项预测是否正确，美国国家过敏与传染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）主任佛奇（Anthony Fauci）表示：「我们真的要小心看待这些预测，因为结果是根据模型所得到的。」

佛奇解释，模型输入的假设状况会影响预测结果。他强调，遏制、减缓疫情都可能避免模型预测的高峰出现。

另外，佛奇提供给国会的最新资料显示，约8成的2019冠状病毒疾病病例都是温和的，整体致死率为1％左右。

根据美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）管理的数据，截至今天，美国已出现1300人确诊，38人死亡。

此外，对于美国民众抱怨进行病毒检测不易的问题，佛奇坦言，目前的系统未能因应当前所需，「这的确是缺点」。（译者：侯姿莹/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP