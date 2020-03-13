汤姆汉克斯染疫后再PO文 吐露夫妻俩隔离心声

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（法新社澳洲黄金海岸13日电） 奥斯卡影帝汤姆汉克斯和妻子确诊2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）消息震惊全球，他今天再度在社群媒体发文，透露夫妻俩对于隔离生活随遇而安的心情。

63岁的汤姆汉克斯（Tom Hanks）原本在澳洲要拍摄新片，昨天透过Instagram宣布他和妻子丽塔威尔森（Rita Wilson）确诊感染2019冠状病毒疾病，令全球影迷担心不已。

汤姆汉克斯今天再度发文，分享夫妻俩在澳洲黄金海岸（Gold Coast）医院隔离的心情。

汤姆汉克斯写道：「我要感谢澳洲这里所有人非常照顾我们。我们有2019冠状病毒疾病，正在隔离中，以防传染其他人。有些人可能因此出现非常严重的疾病。我们现在随遇而安。」

汤姆汉克斯附上夫妻两人身穿休闲服并戴着棒球帽的合照，看起来神情轻松。

内文还说：「听从专家建议，并且好好照顾我们自己和彼此，这是我们都能做到以顺利度过难关的事，对吧？」

汤姆汉克斯还引述他在经典棒球电影「红粉联盟」（A League of Their Own）的台词说：「记住，尽管目前出现这一切事情，棒球字典里没有哭泣这两字。」

© 2020 AFP